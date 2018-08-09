” المغامسي ” يوضح حكم صلاة الجماعة

عادل الحربي(صدى):

أوضح الداعية صالح المغامسي حكم صلاة الجماعة، قائلا: القول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية قول مرجوح.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : والحقّ أَن صلاة الجماعة واجبة يأثم تاركها إلاّ إذا كان من أهل الأعذار.

وتابع : وَمن الخطأ البيّن طَرْح أراء لا تتفق مع مكانة هذه الشعيرة في الإسلام مِثْل الدعوة إلى تقليص عدد المساجد أو التضييق على الأئمة والمؤذنين .