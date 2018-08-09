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” المغامسي ” يوضح حكم صلاة الجماعة

” المغامسي ” يوضح حكم صلاة الجماعة
عادل الحربي(صدى):

أوضح الداعية صالح المغامسي حكم صلاة الجماعة، قائلا: القول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية قول مرجوح.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : والحقّ أَن صلاة الجماعة واجبة يأثم تاركها إلاّ إذا كان من أهل الأعذار.

وتابع : وَمن الخطأ البيّن طَرْح أراء لا تتفق مع مكانة هذه الشعيرة في الإسلام مِثْل الدعوة إلى تقليص عدد المساجد أو التضييق على الأئمة والمؤذنين .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1906 ] نشر منذ 4 ساعات

جزاك الله كل خير

[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يعطيك العافية

[ عدد التعليقات: 10566 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يجـزاك كل ألخــير وألثواب ويطول عمرك ياشــيخنا .

[ عدد التعليقات: 1635 ] نشر منذ 3 ساعات

قول مرجوح انها فرض كفايه لكن اجرها زايد عن صلاة الفذ بخمس وعشرين درجه جزاك الله خير

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