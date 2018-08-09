” المغامسي ” يوضح حكم صلاة الجماعة
أوضح الداعية صالح المغامسي حكم صلاة الجماعة، قائلا: القول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية قول مرجوح.
وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : والحقّ أَن صلاة الجماعة واجبة يأثم تاركها إلاّ إذا كان من أهل الأعذار.
وتابع : وَمن الخطأ البيّن طَرْح أراء لا تتفق مع مكانة هذه الشعيرة في الإسلام مِثْل الدعوة إلى تقليص عدد المساجد أو التضييق على الأئمة والمؤذنين .
فهد[ عدد التعليقات: 1906 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاك الله كل خير
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعطيك العافية
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10566 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجـزاك كل ألخــير وألثواب ويطول عمرك ياشــيخنا .
زائر[ عدد التعليقات: 1635 ] نشر منذ 3 ساعات
قول مرجوح انها فرض كفايه لكن اجرها زايد عن صلاة الفذ بخمس وعشرين درجه جزاك الله خير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30573 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ