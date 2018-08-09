بالصور.. ” ميلانيا ” و ” إيفانكا ” تخطفا الأنظار في نيوجيرسي

واشنطن(صدى):

أطلت كل من زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وابنته إيفانكا ترامب، بإطلالات ساحرة في حفل عشاء مع قادة الأعمال بولاية نيوجيرسي، الثلاثاء الماضي.

وارتدت سيدة أمريكا الأولى والبالغة 48 عامًا من العمر، فستانًا زهريًا، خطف الأنظار وكلّفها 539 دولارًا.

أما إيفانكا مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته الكبرى، فقد ارتدت فستانًا لونه وردي فاتح ولم يتم لإفصاح عن تكلفته.