سيمينس: 11 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعربت شركة سيمينس الألمانية الدولية ” SIEMENS ” ، اليوم الخميس، عن حاجتها لعاملين سعوديين ومقيمين من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، لشغل عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية ، بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مشرف صيانة المخزون، منظم عملية المرور- مشروع المترو، مشرف أعمال بيانات الصيانة، مشرف صيانة- منصة الفحص، مشرف صيانة كهرباء السكك الحديدية وإمداد الطاقة، مشرف صيانة معدات المستودعات والورش، مشرف صيانة الاتصالات.

وأكدت ” الشركة ” ، أنه من بين الوظائف المطلوبة أيضًا ” مسؤول إدارة الموارد البشرية- أخصائي تأمينات اجتماعية، مشغل مراقبة الطاقة- مشروع المترو، جامع بيانات التكوين- مشروع المترو، مهندس تخطيط الصيانة “.

وبيّنت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجي الدخول على الرابط الأتي هنــــا..