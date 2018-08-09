بلدي أحد المسارحة يرد على الانتقادات الموجهة لمشاريع البلدية

تركي السالم(صدى):

ردّ المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة، على كافة الانتقادات التي أثيرت عن مشاريع البلدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المجلس في بيان له، أن هناك بعض المشاريع لا تمت للقطاع البلدي بصلة، مؤكدًا أن المحافظة تشهد تقدم متسارع في عجلة التنمية للمشاريع مع البلدية.

وأكد أنه تم خلال الأشهر الماضية الآتي:

1. سفلتة طريق الملك فهد وإزالة بعض العقارات التي تعترض التوسعة وكذلك ترحيل شبكة الضغط العالي وتحويلها الى خطوط أرضية بالإضافة الى إزالة طبقات الأسفلت القديمة و إحلال التربة والسفلتة وسيتم قريبا إكمال المرحلة الأخيرة من المشروع وتشمل الإنارة و الأرصفة.

2. اعادة تأهيل طريق الملك عبدالله وشملت السفلتة والأرصفة.

3. اعادة تأهيل طريق الأمير محمد بن ناصر شملت السفلتة والأرصفة.

4. يتم حاليا تهيئة الأحياء الداخلية للسفلتة.

5. تم تسليم المقاول بعض القرى وطرق الربط.

6. تم تنفيذ أكثر من دوار داخل المحافظة .

7. صيانة أكثر من ست حدائق شملت تغيير الشبكة والنجيلة الزراعية.

8. تم زراعة أكثر من 600نخلة.

9. تم تركيب أكثر من 2200 عمود إنارة للمحافظة والأحياء والقرى.

10. يجرى حاليا مشروع ضخم للمركز الحضري وذلك بتكلفة 11 مليون ريال وحاليا في مرحلة التشطيب، كما يجري حاليا تنفيذ ملعبين داخل المحافظة ،وكما يجري حاليا تهيئة موقع جديد لسوق الأعلاف والمواشي.

واعتبر المجلس، أن هناك تحسن متسارع في مشاريع المحافظة حيث غطا أكثر من جانب وذلك في فترة قصيرة جدًا، مؤكدًا أن ما ذكر أو سيذكر خلاف ذلك يعد مغالطة إعلامية وتزييف للحقائق .