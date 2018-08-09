مواصفات وأسعار ” كاديلاك إسكاليد 2020 “

أميرة خالد(صدى):

لم يطرأ أي تحديث على إسكاليد منذ 2014، وقد حصل منافسوها على تغييرات جذرية مؤخرا، بناءً عليه، سيأتي رد كاديلاك بإطلاق الجيل الخامس لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات، لذا دعونا نلقي نظرة على كل ما نعرفه عنها حتى الآن، مع الأخذ بالاعتبار أن الصور المعروضة أدناه تخيليّة تم تصميمها بالفوتوشوب وتستند على إسكالا الاختبارية.

الخارجية

ستحافظ كاديلاك على الشكل الصندوقي لإسكاليد، لكنها غالبا ما ستحصل على لغة تصميم “ الفن والعلم ” المستخدمة في إسكالا الاختبارية.

ستتبنى السيارة واجهة امامية رياضية يتضمنها مصابيح أمامية نحيلة مع إضاءة LED نهارية محدّثة ومصابيح ضباب على جانبيها، كما سيستخدم بها زخارف كرومية، في حين أن فتحات تهوية المصد ستنتشر على كامل عرض الواجهة الأمامية، أما الشبكة العلوية فإنها ستصبح أكبر حجما مثل CT6 بفتحات تهوية سميكة مع لمسة كرومية، على أن تحتفظ بمظهرها المهيب المعتاد.

الجوانب ستكون أكثر تألقا بفضل الخطوط المنسابة بالجسد مع زخارف كرومية، كما ستصبح النافذة الثالثة أكبر حجما، على أن تكون العجلات ضخمة كما اعتدنا.

ليس معروفا كيف ستبدو الخلفية، لكن يحتمل أن يُتخلّى عن المصابيح الرأسية الطويلة وتستبدل بأخرى أفقية، وذلك كي تتميز مقارنة مع سيارات كاديلاك الأخرى، كما سيحصل المصد على مظهر رشيق وربما يُضاف مشتت هواء سُفلي، على أن يكون العادم مزيف لأجل جمالية التصميم ويقع الحقيقي أسفل السيارة.

المقصورة

كاديلاك إسكالا

داخل إسكاليد جميل بالفعل، لكنه لا يرقى للألمان، لذا محتم على كاديلاك إجراء تغيير جذرية ورفع جودة المواد واستخدام الجلد وألكانتارا والخشب بكثافة، وربما توفير ألياف الكربون، مع زيادة المساحة بالصف الثالث للمقاعد حيث أنه ضيق نسبيا.

ستحصل السيارة على نظام معلومات ترفيهي جديد ذو شاشة لمسية أكبر، كما أن لوحة القيادة ستكون جديدة كليا، على أن تقلّ الأزرار بالكونسول الوسطي ويتم توفير عدادات قياسات رقمية وإضافة مقود فاخر مزوّد بأزرار للتحكم بالوظائف الرئيسية.

وبالطبع، سيتم زيادة التقنيات ومميزات السلامة، وأبرزها تضمين الموديل بنظام سوبر كروز للقيادة الذاتية.

المحرك والمنصة

ذكرت مصادر في كاديلاك بالفعل بأن إسكاليد الجيل الخامس ستتوفر مع 3 محركات، يتضمنها المتاح بالفعل 6.2 لتر 8 سلندر قوة 420 حصان وعزم دوران 623 نيوتن.متر، على أن يكون المحرك الثاني 4.2 لتر 8 سلندر المستخدم في CT6 ذو قوة 500 حصان وعزم دوران 750 نيوتن.متر، مع ارتفاع القوة إلى 550 حصان وعزم دوران 850 نيوتن.متر بنسخة V-Sport، أما المحرك الثالث سيكون هجين يشحن كهربائيا بالقابس، وبالنسبة إلى الجير سيكون أوتوماتيكي ذو 10 سرعات.

ستتاح بالدفع الخلفي والدفع رباعي، كما ستستمر في مشاركة منصتها مع شيفروليه تاهو وجمس يوكون، ما يعني بأنها ستستند على منصة بيك أب، والتي ستخضع بدورها إلى تحسينات جذرية يتضمنها توفير نظام تعليق هوائي خلفي مستقل، ما يمنحها تجربة قيادة فاخرة مريحة على الطريق مع قدرات عالية بالطرق الوعرة.

السعر

إعادة تصميم إسكاليد الشاملة وتقنياتها الجديدة سترفع سعرها عمّا هو عليه حاليا، بمقدار يناهز 3,000-4,000$، أي أنها ستبدأ عالميا بحدود 80,000$ (300,000 ريال).

التدشين

متوقع تدشين كاديلاك إسكاليد الجيل الخامس كموديل 2020 أو 2021 خلال العام المقبل أو الذي يليه، وعندما تطرح بالأسواق، ستنزل على الساحة لمنافسة لينكولن نافيجيتور وبي إم دبليو X7 ومرسيدس GLS ولكزس LX 570.