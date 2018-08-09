قتلت صديقها بطعنات نافذة بعد محاولته اغتصابها

القاهرة(صدى):

كشفت أجهزة الأمن المصرية، عن إحالة طالبة بكلية الطب البيطري، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد إقدامها على قتل زميلها طالب بكلية الطب، عن طريق تسديد طعنات قوية له فى الصدر والبطن حتى سقط على الأرض أمامها والدماء تسيل منه ولفظ انفاسه وتركته وفرت هاربة.

جاء ذلك انتقامًا لشرفها بعدما استدرجها إلى شقته بمنطقة القطامية، بزعم التعرف على أسرته بعدما وعدها بالزواج، إلا أنها اكتشفت عدم وجود أحد بالشقة، وحاول التحرش بها وتمزيق ملابسها وأشهر المجنى عليه سلاح أبيض” سكين ” وهددها بالقتل فتجاوبت معه حتى ألقى بالسلاح أرضًا وغافلته وامسكت بسلاح الجريمة ووجهت إليه طعنات نافذة أسقطته جثة هامدة.

ومن جانبها تمكنت قوات الأمن بعد تنفيذ خطة البحث من التوصل إلى أن مرتكبة الواقعة ” إ . م ” 21 سنة طالبة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها أكدت انها تعرفت على المجنى عليه من خلال فيسبوك .

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، بأن المجنى عليه استدراجها لمسكنه بحجة التعرف على عائلته وحال وصولها فوجئت بعدم تواجد أهليته وطلب منها ممارسة الرذيلة معها فرفضت فقام بتهديدها بسلاح، الأمر الذي أدى إلى وقوع الجريمة.

وتم تحرير المحضر رقم 1550 لسنة 2018م بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.