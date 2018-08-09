” أسيل عمران ” ترد على انتقاد مي العيدان لها بطريقتها الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة أسيل عمران، على انتقاد مي العيدان لها على هامش مشاركتها في دويتو مع للفنان تامر حسني.

ونشرت عبر حسابها على “ إنستجرام ” ، صورة لها وهي تقف في ما بدا أنه محل للورود، قائلة : لا يعاب المرء على فقره ولا قبح شكله. فليس له في ذلك حول ولا قوة إنما يعاب على قبح لسانه ودناءة أخلاقه.

وكانت الإعلامية الكويتية وجهت انتقاداً قاسياً لأسيل وأشارت في مقطع فيديو نشرته على تطبيق “ سناب شات ” إلى أنها تستغرب اختيار الفنان تامر حسني لها للقيام بدويتو معها، قائلة إنها عندما تسمعها لا تعرف أنه صوت أسيل عمران.