تأجيل حفل زفاف أميرة لسداد الديون
كشف والدا الأمیرة ماكو، أكبر أحفاد إمبراطور الیابان أكیھیتو، أن زفافھا على زمیل.دراستھا السابق، لن یتم إلا بعد أن تتمكن والدة العریس من سداد دیون عليها.
وكانت والدة العريس تعاني من مشكلات مالیة ناجمة عن قرض تلقتھ من شریكھا السابق، لتغطیة تعلیم ابنھا دیون، حيث كانت هناك مخاوف كثيرة من تأجيل حفل الزفاف.
وأكدت ھیئة الإذاعة والتلفزیون الیابانیة فبرایر الماضي على أن الأمیرة ماكو ستؤجل حفل زفافھا على كي كومورو، وھو من عامة الشعب، إلى عام 2020 وذلك بعد أن یتنازل .جدھا الإمبراطور أكیھیتو عن العرش العام المقبل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51566 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب ,,
,, المثل قال // اللي ماهو قد المراجل ليش يتمرجل ,,
,, روح خلص ديون امك ، واترك عنك بنات الحمايل ، ياابو ديون ,,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9657 ] نشر منذ 4 ساعات
يتسلف والا ينتظر فزعه اصحابه باالعرس☺😁وانا بقط صدقه 5 ريال😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10566 ] نشر منذ 4 ساعات
* خيتي جنو بيه قحطانيه *
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الله يمسيك بالـورد وألكـادي وجميع زهـور ألـوادي يا بنت بلادي .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9657 ] نشر منذ 4 ساعات
يمسيك باالنور اخوي☺