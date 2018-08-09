تأجيل حفل زفاف أميرة لسداد الديون

طوكيو(صدى):

كشف والدا الأمیرة ماكو، أكبر أحفاد إمبراطور الیابان أكیھیتو، أن زفافھا على زمیل.دراستھا السابق، لن یتم إلا بعد أن تتمكن والدة العریس من سداد دیون عليها.

وكانت والدة العريس تعاني من مشكلات مالیة ناجمة عن قرض تلقتھ من شریكھا السابق، لتغطیة تعلیم ابنھا دیون، حيث كانت هناك مخاوف كثيرة من تأجيل حفل الزفاف.

وأكدت ھیئة الإذاعة والتلفزیون الیابانیة فبرایر الماضي على أن الأمیرة ماكو ستؤجل حفل زفافھا على كي كومورو، وھو من عامة الشعب، إلى عام 2020 وذلك بعد أن یتنازل .جدھا الإمبراطور أكیھیتو عن العرش العام المقبل.