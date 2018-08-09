بالأسماء.. الموافقة على حركة النقل الإلحاقية بجامعة الإمام
أعلن الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن الموافقة على حركة النقل الإلحاقية لشاغلي الوظائف التعليمية في المعاهد العلمية للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.
وتقرر أن تكون المباشرة في معاهدهم المنقولين إليها ابتداءً من تاريخ 16/ 12/ 1439هـ.
يذكر أن حركة النقل جاءت بناء على رغبة المنقولين، وكذلك بحسب الاستحقاق والاحتياج والضوابط المنظمة لحركة النقل.
ويمكن الاطلاع على أسماء المنقولين عبر الرابط هنــــا..
تركي[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 4 ساعات
بالتوفيق