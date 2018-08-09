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بالأسماء.. الموافقة على حركة النقل الإلحاقية بجامعة الإمام

بالأسماء.. الموافقة على حركة النقل الإلحاقية بجامعة الإمام
نايف السالم(صدى):

أعلن الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن الموافقة على حركة النقل الإلحاقية لشاغلي الوظائف التعليمية في المعاهد العلمية للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.

وتقرر أن تكون المباشرة في معاهدهم المنقولين إليها ابتداءً من تاريخ 16/ 12/ 1439هـ.

يذكر أن حركة النقل جاءت بناء على رغبة المنقولين، وكذلك بحسب الاستحقاق والاحتياج والضوابط المنظمة لحركة النقل.

ويمكن الاطلاع على أسماء المنقولين عبر الرابط هنــــا..


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[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 4 ساعات

بالتوفيق

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