بالأسماء.. الموافقة على حركة النقل الإلحاقية بجامعة الإمام

نايف السالم(صدى):

أعلن الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن الموافقة على حركة النقل الإلحاقية لشاغلي الوظائف التعليمية في المعاهد العلمية للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.

وتقرر أن تكون المباشرة في معاهدهم المنقولين إليها ابتداءً من تاريخ 16/ 12/ 1439هـ.

يذكر أن حركة النقل جاءت بناء على رغبة المنقولين، وكذلك بحسب الاستحقاق والاحتياج والضوابط المنظمة لحركة النقل.

ويمكن الاطلاع على أسماء المنقولين عبر الرابط هنــــا..