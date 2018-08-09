بالصور.. أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الجنازة على الشهيد ” الكعبي “

تركي السالم(صدى):

شارك أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز مع جموع المصلين، اليوم الخميس، في أداء صلاة الميت على الشهيد الرقيب ” محمد بن يحيى بن محمد الكعبي ” أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي.

ونقل أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” ، وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ و أمير منطقة جازان ” محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ” ، لأسرة الشهيد.

وأعرب والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد نجلهم في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع أمير منطقة جازان بالنيابة، محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني، وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة.