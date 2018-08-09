بالفيديو.. علماء الصواريخ يكشفون طريقة وصول ” ماكلارين 720S ” سرعتها الخارقة

لندن(صدى):

تعتبر السيارات الخارقة في هذه الأيام سريعة للغاية وتعتمد على شاسيه خفيف الوزن, والأداء العالي يعني الاعتماد بصورة كبيرة على الهندسة وتعتمد هذه السيارات على نظم مختلفة تعمل معاً لتوفر تجربة قيادة فريدة من نوعها ، وسيمكن للمشترين للسيارات الخارقة الحصول على أيروديناميكية قوية تجمعها مع محركات مميزة وخامات متطورة وأنظمة أخرى لتجعل السيارات قابلة للقيادة وسريعة للغاية.

وعلي سبيل المثال ماكلارين 720S والتي تظهر في الفيديو التالي حيث يقوم علماء الصواريخ بشرح كيفية يمكن للسيارة الوصول لسرعتها الخارقة. وقال عالم الصواريخ رايان كونفيرسانو أن التسارع يساوي قوة تنقسم لتعطي دفع هائل للسيارة ويمكن للسيارة تحقيق سرعة خارقة بفضل الشكل الأيروديناميكي حيث لا توجد جوانب حادة في السيارة التي صممت لجعل الهواء يتدفق حولها ولتوججه للمشتت السفلي لزيادة قوة الدفع السفلية للسيارة.