مصادرة وإتلاف عدد 600 دجاجة منتهية الصلاحية

حسين العلي(صدى):

ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها الفرق المختصة بأمانة العاصمة المقدسة خلال موسم الحج لمراقبة المواد الغذائية ضبط الفريق الميداني بمركز الحديبية التابع لبلدية المعابدة الفرعية كمية من الدجاج الغير صالح للاستهلاك الآدمي منتهي الصلاحية حيث وقفت الفرقة الميدانية على احد المطاعم ضمن نطاق بلدية المعابدة .

وذكر رئيس مركز الحديبية المهندس عبدالعزيز القثامي أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم المخالف والتعامل مع المضبوطات التي تم مصادرتها حيث تم اتلاف المواد التالية :

– 600 دجاجه منتهية الصلاحية

– 4 كجم كبدة بسبب سوء التخزين والحفظ

– 10 كجم لحوم حمراء بسبب سوء التخزين والحفظ .

مبيناً أن الجولات الرقابية الميدانية لمراقبة الأسواق والمحلات لن تتوقف للتأكد من التزام أصحاب المطاعم والمواد الغذائية وكل ما يتعلق بالصحة العامة بالأنظمة والتعليمات .

وقد شارك في الجولة الرقابية الميدانية كلاً من :

مراقب صحة البيئة أ. عباس رازقي

ومندوب الهيئة العامة للغذاء والدواء أ . صالح الزهراني

والمراقب الصحي

أ . فؤاد المعلم