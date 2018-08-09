أمانة العاصمة المقدسة تقدم فكرة جديدة مبتكرة تعالج أغطية مصارف السيول

حسين العلي(صدى):

اعتمدت الإدارة العامة لمشاريع السيول وبتوجيه من أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص طرح عمليتين لتغطية مجاري تصريف السيول بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

وفي هذا الصدد أوضح المهندس طلال عبدالله الحسيني مساعد مدير عام مشاريع السيول بأنه تم التعاقد مع احد المصانع السعودية لتركيب أغطية جديدة لتغطية مناهل السيول بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها ( 10 ) الاف غطاء حديدي في مكة المكرمة والطرق الترددية بالمشاعر المقدسة ذات مواصفات فنية عالية مثبته بمفصلات تمنع السرقة والانكسار وبين ان نوعية الأغطية القديمة كانت معرضة للكسر لأسباب مختلفة منها زيادة الحركة المرورية للسيارات على الاغطية وقد كانت عرضه للسرقة والتلف نظراً لقدمها .

وأفاد بأن الإدارة العامة لمشاريع السيول بالأمانة تقوم بأعمال الصيانة للمصارف السطحية للأمطار وشبكات تصريف السيول بالمشاعر المقدسة بصفة مستمرة وجاري العمل على استكمال تغطية بقية الأحياء بمكة المكرمة .