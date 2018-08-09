مستشفى الملك سلمان بالرياض يحصل على 7 مراكز متقدمة في نتائج الجودة النوعية

سعيد العجل (صدى):

حصل قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك سلمان بالرياض على سبع مراكز متقدمة في نتائج برامج الجودة النوعية الخارجية لمختبرات الدم بوزارة الصحة لعام 2017 و على شهادة شكر و تقدير وتهنئة من الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة ، وذلك نظير تميزهم في اختبار عينات الجودة الخارجية

لقسم تخثر الدم والمدرج على اجهزة سمنس للعام ٢٠١٧م.

وحصولهم على مراتب متقدمة في اختبار عينات الجودة الخارجية لقسم الفيروسات والمدرج على أجهزة الجيل للعام ٢٠١٧م

وحصولهم على مراتب متقدمة في الهرمونات ومؤشرات الدم والمدرجة على اجهزة بيكمان للعام 2017

وحصولهم كذلك على مركز متقدم في قسم أمراض الدم المدرجة على اجهزة ابوت للعام 2017

وحصولهم على مركز متقدم في قسم تخثر الدم والمدرجة على اجهزة ستاجو لعام 2017

وحصولهم على مركز متقدم في قسم الكيمياء السريرية على الأجهزة المدرجة سمينس

وحصولهم على مركز متقدم في قسم أمراض الدم على الأجهزة المدرجة سيسمكس

وذلك على مستوى المختبرات المشاركة في البرنامج الذي يشارك فيه عدد كبير من المستشفيات و المختبرات الإقليمية والمرجعية على مستوى وزارة الصحة

من جهه اخرى ثمّنت ادارة المستشفى على جهود العاملين بقسم المختبر وبنك الدم متمنياً استمرار هذا العطاء والذي ينعكس ايجاباً على جودة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى