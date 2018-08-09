بالصور.. أول تعليق من حلا شيحة بعد خلعها الحجاب

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المصرية، حلا شيحة، صورة أخرى لها بدون الحجاب، في إطار عودة نشاطاتها عبر تطبيق ” انستجرام ” .

ونشرت ” شيحة ” على التطبيق ثلاث صور لها بجون حجاب، واحدة تظهر وجهها فقط وشعرها، وأخرى مع أحد الصحفيين وهي ترتدي الجينز، وصورة أخيرة بالتنورة.

فيما جاء أول رد تعليق لها على قرارها بخلع الحجاب، من خلال جملة ” دع الخلق للخالق ” التي كتبتها عبر حسابها على تطبيق ” انستجرام ” .

يذكر أن حلا شيحة كانت قد أعلنت عودتها إلى الفن وخلعها الحجاب، بعد 12 عامًا من الاعتزال.

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