” جيسوس ” لا يرغب في التعاقد مع لاعبين جدد

ماجد محمد(صدى):

يرغب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، في الاكتفاء بالتوقيع مع لاعبين أجنبيين في مركزي الهجوم والوسط.

وأفادت تقارير صحفية، أن ” جيسوس ” أخبر رئيس النادي سامي الجابر بهذا الأمر؛ وذلك حتى يتمكن من الوقوف على مستوى جميع اللاعبين المتاحين حاليًا لديه.

كما أوضحت التقارير، أن ” جيسوس ” سيحدد بعد نهاية كأس السوبر المقرر إقامته في لندن 18 أغسطس الجاري، ما إذا كان بحاجة إلى التعاقد مع لاعب في منطقة الدفاع أم لا.