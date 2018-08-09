” جيسوس ” لا يرغب في التعاقد مع لاعبين جدد
يرغب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، في الاكتفاء بالتوقيع مع لاعبين أجنبيين في مركزي الهجوم والوسط.
وأفادت تقارير صحفية، أن ” جيسوس ” أخبر رئيس النادي سامي الجابر بهذا الأمر؛ وذلك حتى يتمكن من الوقوف على مستوى جميع اللاعبين المتاحين حاليًا لديه.
كما أوضحت التقارير، أن ” جيسوس ” سيحدد بعد نهاية كأس السوبر المقرر إقامته في لندن 18 أغسطس الجاري، ما إذا كان بحاجة إلى التعاقد مع لاعب في منطقة الدفاع أم لا.
فهد[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 40 دقيقة
بالتوفيق