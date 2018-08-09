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” جيسوس ” لا يرغب في التعاقد مع لاعبين جدد

” جيسوس ” لا يرغب في التعاقد مع لاعبين جدد
ماجد محمد(صدى):

يرغب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، في الاكتفاء بالتوقيع مع لاعبين أجنبيين في مركزي الهجوم والوسط.

وأفادت تقارير صحفية، أن ” جيسوس ” أخبر رئيس النادي سامي الجابر بهذا الأمر؛ وذلك حتى يتمكن من الوقوف على مستوى جميع اللاعبين المتاحين حاليًا لديه.

كما أوضحت التقارير، أن ” جيسوس ” سيحدد بعد نهاية كأس السوبر المقرر إقامته في لندن 18 أغسطس الجاري، ما إذا كان بحاجة إلى التعاقد مع لاعب في منطقة الدفاع أم لا.


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[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 40 دقيقة

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