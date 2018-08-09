تحذيرات بعدم نزول الأودية في جازان نتيجة سقوط الأمطار
حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم الخميس، المواطنين نتيجة هطول أمطار متفرقة شملت المرتفعات الجبلية والوسطى.
وأبلغت ” المديرية ” ، دوريات السلامة بالتوجه إلى مواقع اﻷودية للتحذير من مخاطر اﻷودية، داعية إلى عدم النزول إلى الأودية حتى لا تجرف السيول المركبات.
وشدد ” الدفاع المدني ” ، على ضرورة عدم الاستهانة بتحذيرات دوريات السلامة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.
فيصل[ عدد التعليقات: 1428 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يسترها
نوير[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 39 دقيقة
ان شاء الله تعدي على خير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51548 ] نشر منذ 28 دقيقة
جعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,