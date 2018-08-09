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تحذيرات بعدم نزول الأودية في جازان نتيجة سقوط الأمطار

تحذيرات بعدم نزول الأودية في جازان نتيجة سقوط الأمطار
تركي السالم(صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم الخميس، المواطنين نتيجة هطول أمطار متفرقة شملت المرتفعات الجبلية والوسطى.

وأبلغت ” المديرية ” ، دوريات السلامة بالتوجه إلى مواقع اﻷودية للتحذير من مخاطر اﻷودية، داعية إلى عدم النزول إلى الأودية حتى لا تجرف السيول المركبات.

وشدد ” الدفاع المدني ” ، على ضرورة عدم الاستهانة بتحذيرات دوريات السلامة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1428 ] نشر منذ 39 دقيقة

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 39 دقيقة

ان شاء الله تعدي على خير

[ عدد التعليقات: 51548 ] نشر منذ 28 دقيقة

جعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,

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