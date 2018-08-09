تحذيرات بعدم نزول الأودية في جازان نتيجة سقوط الأمطار

تركي السالم(صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم الخميس، المواطنين نتيجة هطول أمطار متفرقة شملت المرتفعات الجبلية والوسطى.

وأبلغت ” المديرية ” ، دوريات السلامة بالتوجه إلى مواقع اﻷودية للتحذير من مخاطر اﻷودية، داعية إلى عدم النزول إلى الأودية حتى لا تجرف السيول المركبات.

وشدد ” الدفاع المدني ” ، على ضرورة عدم الاستهانة بتحذيرات دوريات السلامة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.