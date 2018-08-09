حساب المواطن : إيداع 2.3 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي الدعم

علي القحطاني (صدى):

كشف حساب المواطن عن إيداع 2.3 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي الدعم برنامج، موضحًا أن منها 2.3 مليار دفعة شهر أغسطس، و 7 مليون تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن 48% من الأُسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 928 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

وقال أن الدفعة التاسعة لشهر أغسطس من حساب المواطن شملت أكثر من 12 مليون أسرة وفرد مستقل، و 8.4 ملايين تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 3.6 مليون مستفيد، أكملوا طلباتهم قبل 10 يوليو الماضي.