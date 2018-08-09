الكويت تستنكر وتدين العمل الإرهابي بإطلاق صاروخ بالستي على جازان

المنامة(صدى):

أعرب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للعمل الإرهابي لإطلاق صاروخ بالستي نحو منطقة جازان الذي أسفر عن استشهاد مقيم يمني واصابة عدد من المدنيين .

وأوضح سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن هذا العمل العدائي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية كافة , مؤكدًا وقوف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها ، سائلًا سمو المولى تعالى أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه .

وعبر سموه عن تعازيه لخادم الحرمين الشريفين ، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد شهيد هذا العمل الآثم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية .

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفق مابثته وكالة الأنباء الكويتية برقيتين مماثلتين من أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد, وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت أعربا فيهما عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للعمل الإرهابي لإطلاق صاروخ بالستي نحو منطقة جازان .