تسريب فيديو مقزز لمنحرف يمارس الجنس مع كلب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق ” واتساب ” في المغرب، مقطع فيديو يوثق كلبًا يمارس الجنس على شاب ثلاثيني.
وتبحث الجهات الأمنية في المغرب، ملابسات وحيثيات تصوير الواقعة والغرض من تسريب مثل هذا الفيديو، حيث أصدرت مذكرة بحث بحث صاحب الفيديو وقريبته التي صوَّرته.
يذكر أن الفيديو كان قد تم تسريبه في اليومين الماضيين، ولكن تم تصويره قبل 25 يومًا، ويبدو على الشاب الظاهر في الفيديو علامات المثلية وفقًا لوسائل إعلام محلية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51548 ] نشر منذ 51 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, استغفر الله العظيم ,,
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 985 ] نشر منذ 30 دقيقة
الحين الاخبار قلت ما لقيتوا الا هالخبر اللي يلوع الكبد .. الله لا يبلانا