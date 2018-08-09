تسريب فيديو مقزز لمنحرف يمارس الجنس مع كلب

الرباط(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق ” واتساب ” في المغرب، مقطع فيديو يوثق كلبًا يمارس الجنس على شاب ثلاثيني.

وتبحث الجهات الأمنية في المغرب، ملابسات وحيثيات تصوير الواقعة والغرض من تسريب مثل هذا الفيديو، حيث أصدرت مذكرة بحث بحث صاحب الفيديو وقريبته التي صوَّرته.

يذكر أن الفيديو كان قد تم تسريبه في اليومين الماضيين، ولكن تم تصويره قبل 25 يومًا، ويبدو على الشاب الظاهر في الفيديو علامات المثلية وفقًا لوسائل إعلام محلية.