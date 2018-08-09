عبقرية ” المالكي ” من تعليم الليث تقوده لتمثيل المملكة في تايوان

عبدالرحمن المالكي(صدى):

قادت عبقرية الطالب الموهوب سعود بن أحمد بن عبدالله المالكي، من مدرسة الأمير سعود الفيصل الثانوية بمحافظة أضم ، التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الليث ، للمشاركة في البرنامج الإثرائي العلمي الدولي للموهوبين ،والذي انطلقت فعالياته بجامعة تايوان ويستمر إلى الرابع من شهر ذي الحجة المقبل.

وجاءت مشاركته بعد صدور موافقة وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، بترشيحه ضمن وفد المملكة المشارك ، والذي يضم (١٥ ) طالبا موهوبا من مختلف الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات .

وتم اختيار الطالب ” المالكي ” وفقا لتميزه في مقياس موهبة ، إضافة للصفات الشخصية والسلوكية ،ولقدراته العقلية العالية ، ومواهبه المتعددة ، ولتفوقه الدراسي .

ووصف الطالب سعود بن أحمد المالكي ، ترشيحه بالإنجاز الأبرز في مسيرة حياته ، مؤكدا بأنه فخور بهذه المشاركة، لتطلعه إلى اكتساب المزيد من المعارف والعلوم و الخبرات و التجارب و الإنجازات ، وقال أحمد الله عز وجل الذي وفقني ويسر لي تمثيل المملكة في هذا الملتقى العالمي ، مؤكداً حرصه على الاستفادة مما يقدم فيه من برامج و ورش تدريبية وعلمية تساعده على صقل وتنمية مواهبه و قدراته وتحقيق أهدافه المستقبلية التي يطمح في الوصول إليها بكل جد و اجتهاد ، للإسهام مستقبلاً في بناء ورفعة الوطن بمشيئة الله تعالى .

فيما عبر ولي أمره أحمد بن عبدالله المالكي ، عن بالغ شكره وتقديره وعرفانه لكافة المسؤولين في وزارة التعليم ، وإدارة التعليم بالليث ، لاهتمامهم برعاية مواهب أبناء وبنات الوطن ، و السعي لتقديم برامج نوعية للاستثمار الأمثل لقدراتهم ومواهبهم و مؤهلاتهم .

من جانب آخر هنأ مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، قسم الموهوبين للبنين بالإدارة على هذا الإنجاز ، كما هنأ الطالب و أسرته ومعلميه ، مثمناً الجهود المبذولة من أسرة الطالب في متابعة ابنهم والحرص على تجسيد الشراكة مع المدرسة فيما يعود على ابنهم بالنفع والفائدة ، مؤكدا أن إدارة التعليم تزخر بالمواهب التي يجب أن تأخذ فرصتها في الإبداع والتألق ، و القادرة على تمثيل الإدارة في كافة المحافل المحلية والدولية .

وأشاد ( الحازمي ) ببرامج وزارة التعليم ، و التي كرست في عقول الأجيال حب المعرفة و العلوم و الابتكار ، في زمن تعيش فيه بلادنا نهضة تنموية شاملة ، يسعى فيها الجميع إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ٢٠٣٠ من خلال رعاية جوانب الإبداع والابتكار لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.