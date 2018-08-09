مانشيستر سيتي يتعاقد مع الاسترالي أرزاني

نواف السالم(صدى):

تعاقد نادي مانشيستر سيتي مع لاعب فريق ميلبورن الاسترالي دانييل أرزاني أصغر لاعب في مونديال روسيا 19 عامًا، للعب في صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لمانشيستر على ” تويتر “، صورة للاعب أثناء إتمام الصفقة، حيث أنه من المتوقع أن يخرج اللاعب الأسترالي للإعارة إلى سيلتيك الاسكتلندي حتى يتطور أكثر، ثم يعود مرة أخرى للانضمام لفريقه الإنجليزي.

ومن جانبه علق المدير الإداري لمانشستر سيتي براين ماروود، عن أرزاني، قائلًا ” في فترة قصيرة من الزمن، تطور دانييل إلى أن أصبح أحد ألمع النجوم في أستراليا وأظهر مهارات القيادة والموهبة المطلوبة لتحقيق النجاح على أعلى مستوى “.