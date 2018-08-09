بعد إليسا.. ميريام فارس تعاني من حالة صحية حرجة

أماني الغامدي(صدى):

تعاني الفنانة ميريام فارس من وضع صحي حرج، على غرار الفنانة إليسا والتي أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي منذ يومين في فيديو كليب لها.

وأوضح الصحفي اللبناني إيلي باسيل، أن وضع الفنانة إليسا وما مرت به لا يقارن بحالة ميريام الصحية الآن، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى الدعوات والصلوات من الجميع.

أكدت بعض المصادر إلى على صحة كلام باسيل، مشيره إلى أن ميريام تعاني من سرطان في الدم انتقل إلى عظام ساقيها وأنها في وضع صحي حرج الآن.

وكانت الفنانة مريام فارس اعتذرت عن إحياء عدة حفلات لها بسبب تعرضها لوعكة صحية، في حال لم يصدر عن ميريام أو مكتبها الإعلامي أي معلومات تؤكد أو تنفي صحة ما تم تداوله.

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