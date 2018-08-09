بورش تايكان الكهربائية 2020 تختبر نفسها في دبي

دبي(صدى):

تعتبر ” بورش تايكان ” أول سيارة ألمانية رياضية كهربائية على الإطلاق، رصدت في صور تجسسية أثناء اختبارها في مدينة دبي.

تصميم السيدان الرياضية متطابق بأغلب التفاصيل مع ميشن إي الاختبارية والتي ظهرت لأول مرة في 2015، مع سقف مائل يذكرنا بـ 911 ومصابيح خلفية متشابكة في بعضها عبر شريط ضوئي LED.

مقرر تدشينها العام المقبل، وستمتلك السيارة نظام كهربائي 800 فولت ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية 600 حصان، ما يتيح لها الانطلاق من 0-100 كم/س خلال 3.5 ثانية ومن 0-200 كم/س خلال أقل من 12 ثانية، على أن تكون قادرة على قطع 600 كيلومتر بشحنة البطارية الكاملة، كما تُشحن من 0-80% خلال 15 دقيقة وحسب.

هذا ومتوقع تدشين بورش تايكان 2020 في نوفمبر المقبل بمعرض لوس أنجلوس للسيارات، على أن تصل للأسواق في منتصف 2019 بسعر يبدأ من 85,000$ (318,750 ريال)، وبما أنها رصدت أثناء الاختبار بالإمارات، ذلك يعني أن صانعة السيارات الألمانية تخطط لإتاحتها في دول مجلس التعاون الخليجي.