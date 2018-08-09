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” العمل ” توضح إمكانية تجديد جهة القدوم للوافد من خارج بلد الجنسية

” العمل ” توضح إمكانية تجديد جهة القدوم للوافد من خارج بلد الجنسية
نايف السالم(صدى):

ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على استفسار مغرد ” مصري الجنسية ” ، بشأن تحديد جهة القدوم بالنسبة للشخص الوافد من خارج بلد الجنسية.

وجاء سؤال المغرد مفاده: ” هل يمكن أن تكون جهة القدوم من الإمارات أم يجب أن تكون من مصر؟ ” .

وأجابت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” لا يمكن تحديد جهة القدوم بالنسبة للشخص الوافد من خارج بلد الجنسية ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2665 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاهم الله خير جزاء علي جهودهم الرائعه

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