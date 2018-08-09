” العمل ” توضح إمكانية تجديد جهة القدوم للوافد من خارج بلد الجنسية

نايف السالم(صدى):

ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على استفسار مغرد ” مصري الجنسية ” ، بشأن تحديد جهة القدوم بالنسبة للشخص الوافد من خارج بلد الجنسية.

وجاء سؤال المغرد مفاده: ” هل يمكن أن تكون جهة القدوم من الإمارات أم يجب أن تكون من مصر؟ ” .

وأجابت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” لا يمكن تحديد جهة القدوم بالنسبة للشخص الوافد من خارج بلد الجنسية ” .