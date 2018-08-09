” التجارة ” تشهر بمواطن تستر على مقيم يعمل لحسابه الخاص

عادل الحربي (صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، إعلان تشهير رسمي بمواطن مدان بالتستر التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالدمام ضده لتورطه في التستر على مقيم يعمل لحسابه الخاص.

وأوضحت الوزارة أن المواطن مكن المقيم من إيداع وتحويل الأموال عبر مؤسسته الخاصة والتي تزاول نشاط التجارة في المقاولات والتستر على الوافد.

وأضافت أنه تم فرض عقوبة السجن على المتستر لمدة 6 أشهر وغرامة مالية بقيمة 200 ألف ريال وشطب السجل التجاري، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين، بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق وتصفية النشاط والمنع من مزاولة النشاط التجاري في محل المخالفة.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتورط لنظام مكافحة التستر التجاري وإدانته ، حيث قام المواطن بتمكين الوافد والذي عمل لحسابه الخاص في قطاع الاتصالات من استخدام الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المواطن المتستر.

يُذكر أنه وفقًا للنظام فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترًا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.