مورينيو ينتقد سياسة مانشستر يونايتد ولاعبيه

ماجد محمد(صدى):

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سياسة النادي في التعاقد مع صفقات جديدة، مهاجمًا لاعبيه وأعطى أمثلة عن أندية منافسة وأندية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرّح ” مورينيو ” قائلًا: ” ندخل منافسات الدوري الإنجليزي بدون الكثير من اللاعبين، ولكن هذا هو الحال ويجب أن نحاول أن نقدم الأفضل باللاعبين الموجودين ” ، مضيفًا: ” فترة الإعداد قبل الموسم كانت سيئة للغاية، الشيء الإيجابي فيها كان للشباب الصغير الذي حصل على فرصة رائعة للتدرب معنا. كل شيء سيئ للغاية. ”

وتابع: ” يعلم رئيسي ما أريده منذ فترة طويلة. أعلم أنه يبذل أقصى ما في وسعه لي. مازال أمامي بعض الأيام للانتظار ورؤية ما سيحدث ” ، مستدركًا: ” الفرق الأخرى التي تنافس معنا قوية بالفعل، أو هناك فرق رائعة بالفعل مثل تشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي. أو أنهم ينفقون بسخاء، مثل ليفربول الذي يشتري كل شيء وكل شخص. لذلك، إذا لم نجعل فريقنا أفضل سيكون موسما صعبا علينا. ”

وأكد المدير الفني لمانشستر يونايتد: ” لسنا محظوظين باللعب يوم الجمعة. كان من الممكن أن نلعب يوم الأحد ولكننا غير محظوظين، لذلك فإن الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ليس كافيا. سنرى. أي مساعدة يمكن أن تأتي منهم سيكون مرحبا بها ” ، فيما قال: ” يجب أن ننظم الأسبوع بطريقة تمكننا من الوصول بشكل جيد إلى يوم الجمعة موعد بداية الدوري الإنجليزي، ونحن نلعب من أجل النقاط ويوم الجمعة سنلعب باللاعبين الذين لدينا ” ، متابعًا: ” لا يوجد وقت للبكاء على اللاعبين الذين لن يكونوا حاضرين يوم الجمعة سنلعب بأفضل فريق متاح. “