حلقات القرآن في جدة.. صيف حافل بالنجاح والتكريم

نايف السالم(صدى):

لا يكاد يمر يوم منذ انطلاقة البرامج الصيفية بحلقات القرآن الكريم التابعة لجمعية خيركم بجدة إلا ويحصل طالب على شهادة واحتفاء نظير نجاحه في أحد فروع القرآن أو فوزه بجائزة في أحد الانشطة الصيفية.

فخلال هذا الأسبوع كرم مشرفو ومعلمو حلقات القرآن في مساجد سعيدة المحمادي وسعد بن معاذ وعبدالرحمن بن عوف وعبدالله هاشم وبالبيد والسديس وبن محفوظ والميرة ومركزي حافظ وبراعم الذكر أكثر من 500 طالباً ما بين ناجح في اختبارات فروع القرآن ومتميز في الأنشطة الصيفية وفائز في أحد المسابقات الثقافية وحاصل على دورة تدريبية في أحد التخصصات التطويرية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم جمعية خيركم الدكتور ضيف الله بن أحمد الحقوي أن برامج الصيف بحلقات ودور القرآن يستفيد منها الآلاف من طلاب وطالبات التعليم العام ناهيك عن الملتحقين بحلقات القرآن بجدة والبالغ عددهم 56 ألف طالبة وطالبة ، وهي فرصة لتنمية المهارات وصقل المواهب خلال هذه الفترة لملأ الفراغ فيما يفيد الأبناء ويجعل عودتهم للمدارس أكثر نشاطاً وحيوية.