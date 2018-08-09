” الخدمة المدنية ” تقدم الدعم لنقل برامج مبتعثي الجهات الحكومية من كندا

الرياض(صدى):

أوضح معالي وزير الخدمة المدنية رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أنه تنفيذاً للتوجيهات السامية بإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا .

فقد وجه أمانة اللجنة بوزارة الخدمة المدنية بالعمل المستمر على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة لوزارة التعليم والجهات ذات العلاقة لنقل بعثات وبرامج مبتعثي الجهات الحكومية الذين سبق وأن صدرت قرارات ابتعاثهم أو تدريبهم من اللجنة إلى الدول والجامعات الجديدة.