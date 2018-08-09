رئيس عام الأمر بالمعروف يوجه الأعضاء ببذل مزيد من الجهد خدمة لضيوف الرحمن

إبراهيم الزهراني(صدى):

ترأس معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اجتماع لجنة الحج العليا في مقر الرئاسة العامة بمجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر في مكة المكرمة.

وخلال الاجتماع أوضح معاليه أن الله تعالى قد شرف هذه الدولة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.

مبيناً أن الدولة -أيدها الله- سهلت على حجاج بيت الله الحرام القادمين من كافة دول العالم، وقدمت لهم كل ما يعينهم على أداء نسكهم.

وذكر معاليه أن الدولة لا تقبل تحويل الحج عن مقاصده الشرعية، أو استغلاله لشعارات سياسية أو طائفية.

ونوه معاليه بأن هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد المؤسس الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود -رحمه الله- إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه- وهي تحرص على أن يقام الحج وفق ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصاً لله جل وعلا، لا لمقاصد دنوية أو سياسية، أو جعل الحج مجالاً للفوضى والمزايدات والشعارات الزائفة. وبين معاليه أن الرئاسة العامة تشارك مع بقية الجهات الحكومية وفق اختصاصاتها ومهامها الموكلة إليها في الحج، وهي تحظى بالدعم والتأييد من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وبمتابعة وتوجيه في أعمال الحج من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا لتحقيق أهدافها. منوهاً بالعمل الكبير الذي يقدمه العاملون في لجان الحج بالرئاسة العامة، مؤكداً على الاهتمام بالتميز والإبداع في العمل.

ووجه معاليه الأعضاء ببذل مزيدٍ من الجهد خدمة لضيوف الرحمن عبر المراكز التوجيهية في ⁧مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومراكز استقبال حجاج البر.

وأكد الدكتور السند على أن الرئاسة العامة لا ترضى بغير الإبداع والتميز، ففي كل عام تتميز مشاركتها عن العام الذي قبله فالدعم والأسباب متوافرة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- بما لا يدع مجالاً إلا للعطاء وتقديم ما هو متميز.

وفي ختام الاجتماع قدم معالي الرئيس العام شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ولسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل – حفظهم الله ـ.

ولسمو نائب أمير منطقة مكه المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر. حفظه الله.