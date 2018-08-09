5 آلاف وظيفة شاغرة خلال موسم الحج

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة منار المشاعر المحدودة وشركة أضواء المشاعر المحدودة، باب التقديم على 5000 وظيفة موسمية شاغرة، خلال موسم الحج.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة في مسلخ المعيصم النموذجي ومسلخ العكيشية الموسمي خلال موسم الحج، كالتالي:

– 3000 وظيفة جزار.

– 1500 وظيفة عامل نظافة.

– 500 وظيفة عداد وإحصاء.

وأشارت إلى أن أولوية التوظيف للمواطنين، وسيتم استقبال طلبات التوظيف بمقر مسلخ العكيشية الموسمي من الساعة 9:00 صباحًا إلى 4:00 عصرًا، ولمزيد من التفاصيل برجاء الإطلاع على الإعلان المرفق أدناه.