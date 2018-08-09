اسمه الحقيقي ومشواره الفني.. تفاصيل جديدة عن حياة الراحل ” ماجد الماجد “

أماني الغامدي(صدى):

جمعت علاقة وطيدة الفنان الراحل ماجد الماجد بالفنان خالد عبد الرحمن، حيث تم وصفها في فترة ماضية بثنائية جميلة؛ قدم خلالها ” الماجد ” عددًا من الأعمال الخالدة.

وكان آخر ما قدمه الراحل ماجد الماجد تجاه رفيق دربه، أغنية من كلماته وألحانه، حيث وصف جمهور خالد عبد الرحمن هذا الإهداء بأنه يحمل الكثير من التفاصيل والمشاعر، كما علق فنانون حينها على جمال أن يهدي فنان فنانًا آخر أغنية ويغني باسمه، وهي لم تحدث ولن تتكرر من إلا من رجل يملك قلب كماجد.

كما كتب الراحل آخر رسالة لجهموه وجمهور خالد، بعد هذا الإهداء عبر حسابه بـ ” تويتر ” قائلاً: ” أشكر كل من أعجب وقدم الإطراء الكريم من الجمهور الراقي المتذوق، الله لا يحرمني منكم والتفافكم من حولي فخر كبير لي ” .

وفي ذات السياق، تحدث الدكتور سامي الخليفة عن ” ماجد ” ليكشف تفاصيل جديدة حوله، حيث كان أحد المقربين منه قائلاً: ” كانت بدايته الفنية في الثمانينيات، واختار لنفسه اسمًا فنيًا يبدأ به وينطلق من خلاله للساحة الفنية فاختار اسم ماجد الماجد، أما اسمه الحقيقي هو ماجد مهدي الدوسري ” .

وعن أسلوب الراحل في الغناء، قال ” الخليفة ” : ” الراحل كان له أسلوب خاص ونمط معين، وهذا ما جعله مختلفًا عن زملائه الفنانين بتلك المرحلة، وعاد مؤخرًا للساحة الفنية محاولاً أن يحافظ على طريقته السابقة، وألا ينجرف حول الطرح الحالي الذي يراه أنها تفتقر للكثير من الأصالة الفنية والغنائية ” .

أما فيما يتعلق بحياته الخاصة، فأوضح ” الخليفة ” أنه كان إنسان محبوب من الجميع، لما يملكه من قلب طيب وخلق رفيع على مستوى الأسرة والزملاء، وكل المحيط به.

وكان الفنان ماجد الماجد توفى عن عمر يناهز 51 عامًا؛ إثر تعرضه لإطلاق نار، وشيعت جنازته بجامع البواردي بحي العزيزية بالرياض، ودفن بمقابر المنصورية.

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