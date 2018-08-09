شاب يقتل والدة صديقه بعد أن هددته بفضح علاقتهما غير الشرعية
تخلى شاب مصري، يبلغ من العمر 20عامًا، عن كل المشاعر الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، وأقام علاقة غير شرعية مع والدة صديقه المقرب؛ مما أدى إلى حملها منه.
وتطور الأمر بينهما، إلى أن هددته والدة صديقه بفضحه إن لم يتزوجها رسميًا؛ فيما وعدها بقضاء ليلة معها فاستغل الأمر وقام بقتلها للخلاص منها.
وكان أحد أقسام الشرطة المصرية، قد تلّقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة في الأربعينيات من عمرها غارقة في دمائها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51548 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اعوذ باالله من حالهم ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 5137 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله **
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30567 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله المستعان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30567 ] نشر منذ 35 دقيقة
كيف عمره 20 وصديق ولدها وهي في الاربعين