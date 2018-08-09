شاب يقتل والدة صديقه بعد أن هددته بفضح علاقتهما غير الشرعية

القاهرة(صدى):

تخلى شاب مصري، يبلغ من العمر 20عامًا، عن كل المشاعر الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، وأقام علاقة غير شرعية مع والدة صديقه المقرب؛ مما أدى إلى حملها منه.

وتطور الأمر بينهما، إلى أن هددته والدة صديقه بفضحه إن لم يتزوجها رسميًا؛ فيما وعدها بقضاء ليلة معها فاستغل الأمر وقام بقتلها للخلاص منها.

وكان أحد أقسام الشرطة المصرية، قد تلّقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة في الأربعينيات من عمرها غارقة في دمائها.