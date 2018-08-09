” العكايشي ” يطالب الاتحاد بكافة مستحقاته المالية المتأخرة

طلال الغامدي(صدى):

طالب مهاجم فريق الاتحاد التونسي أحمد العكايشي، باستلام كافة مستحقاته المالية المتأخرة والمقدرة بـ300 ألف دولار، وذلك قبل إجراء مخالصة معه.

وكان مدرب الاتحاد الأرجنتيني رامون دياز أبلغ العكايشي عن عدم رغبته في استمراره بالنادي، كما تم استبعاده من قائمة اللاعبين المغادرين إلى لندن لمواجهة الهلال في كأس السوبر 18 أغسطس الجاري.

وأكد دياز أنه سينتظر إلى ما بعد مباراة السوبر لكتابة تقريره النهائي حول باقي اللاعبين الأجانب، حيث أنه غير راضٍ عن أحدهم.

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