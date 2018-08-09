بالصور.. زعيم كوريا الشمالية يظهر جانبا جديدا من شخصيته

سول (صدى):

أظهرت بعض الصور التي تم التقاطها لزعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون ” سعادته خلال جولته بمصنع متخصص بتقطيع وتخليل الأسماك في بلاده، كما كان يرتدي زيًا شبابيًا غير تقليدي، ومصطحبًا زوجته الشابة ” ري سول جو ” .

وجسدت هذه الصور ” الشخصية الجديدة ” لكيم جونغ أون؛ بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء برامج تطوير الأسلحة النووية.

وقد اعتبرت وسائل إعلام أجنبية أن هذه الصور ترصد مرحلة التغير، على الأقل إعلاميًا، بعد قمة الزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة، في يونيو الماضي.