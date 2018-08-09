” الجوازات ” توضح الحالة التي تتحول فيها تأشيرة العودة إلى النهائي

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الحالة التي تتحول فيها تأشيرة العودة إلى نهائي، مؤكدةً أنه يمكن منح رب الأسرة تأشيرة ” نهائي ” والمرافقون له موجودون خارج المملكة ولديهم تأشيرة ” خروج وعودة ” .

وسأل أحد المقيمين، الحساب الرسمي للجوازات على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” ما الإجراءات الواجب اتباعها لتحويل تأشيرة الخروج والعودة للزوجة إلى خروج نهائي بعد سفرها؟ ”

وأوضحت ” الجوازات ” أن تأشيرة ” الخروج والعودة ” للمرافقين الموجودين خارج المملكة تتحول بشكل تلقائي في مثل هذه الحالة إلى ” نهائي ” .