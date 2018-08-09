شيفروليه سيلفرادو 2019 تتزود بنظام Trailer Theft Alert

واشنطن(صدى):

من المنتظر بدء مبيعات شيفروليه سيلفرادو 1500 موديل 2019 الجديدة في الخريف المقبل وقبل طرح السيارة للمبيعات تعود الشركة لتجهز مزيد من الاضافات للسيارة خاصة التي ترتبط بنظام القطر والسحب في السيارة. ولأن الاستطلاعات كشفت أن المشترين للشاحنات يهتمون بصورة كبيرة بالسحب والقطر ولهذا طورت شيفروليه نظام قطر جديد يشمل مساعد كبح أوتوماتيكي جديد .

وهذه الخاصية تمنع الشاحنة من التعرض للحركة والاصطدام في حال تحويل السيارة للركن حيث ستوقف السيارة عن الحركة في حال تركيب نظام القطر عليها. وتشمل المنظومة الجديدة كاميرا رؤية خلفية للمساعدة في ربط خطاف السيارة بالمقطورة التي يتم سحبها بشكل سهل.

وسيتوفر للسيارة المزودة بهذه التكنولوجيا الجديدة تطبيق خاص في نظام الترفيه يمكنه تخزين ملفات لخمسة مقطورات مختلفة ليسهل عملية التوصيل بالسيارة. كما يتوفر نظام انذار لحماية المقطورة من السرقة والذي سينشط بوق السيارة والضوء في حال فصل المقطورة عن السيارة . ويمكن طلب نظام القطر الجديد بنظام رصد لضغط الهواء في الاطارات.

ومن الخيارات الأخرى توفير باقة كاميرا تستخدم 3 كاميرات لتوفير رؤية 270 درجة خلف المقطورة بجانب كاميرا الرؤية الخلفية التقليدية وتشمل الباقة كاميرتين في المرايا الجانبية كما يمكن طلب كاميرا ثالثة في المقطورة.