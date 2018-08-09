مطار الملك عبدالعزيز يوضح حقيقة ” المصلى الخالي من السجاد “

علي القحطاني (صدى):

كشفت إدارة مطار الملك عبدالعزيز، حقيقة المصلى الخالي من السجاد داخل المطار، واستخدام المصلين لبعض السجادات الصغيرة.

ونفت الإدارة هذه الأنباء المتداولة، مؤكده أن المصلى مجهز بنوع من الأرضيات تسمى ” الفينيل ” ، التي تتمير بالمتانة وسهولة التنظيف والصيانة ومقاومة الميكروبات، لافته إلى أنها تستخدم في العديد من المطارات.

وكانت تداولت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف خلو مسجد مطار الملك عبالعزيز من السجاد، مستنكرين هذا الوضع.