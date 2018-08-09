الشورى يطالب حساب المواطن بدعم طلاب الجامعات والمرأة المتزوجة السائقة

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى، اليوم، برنامج حساب المواطن بدعم طلاب الجامعات والمرأة المتزوجة السائقة ضمن الفئات المستفادة من دعم البرنامج.

وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، على أهمية الوقوف على رضا المواطنين وشمول شرائح المجتمع المستحقة للدعم.

وأوضحت اللجنة أنه وفقًا لمقترحات المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي، وجد أنه يجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تعيد النظر في استحقاق بعض فئات المجتمع للدعم بشكل مستقل عن ذويهم.

وأضافت أن هذه الفئات تتمثل في الطلاب الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في الجامعة وتوقفت عنهم المكافأة الشهرية ويحتاجون دعم الوقود، كما أن بعضهم في جامعات وكليات بعيدة عن مناطق إقامة ذويهم مما اضطرهم للسكن ودفع فواتير الخدمات، بالإضافة إلى فئة الطلاب الجامعيين الذين لا يصرف لهم مكافآت من الأساس مثل طلاب كليات المجتمع.

كما رأت اللجنة أن المرأة المتزوجة سواء كانت موظفة أو غير موظفة يجب أن يُحسب لها دعمًا خاصًا مستقلًا عن زوجها خاصة بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة.