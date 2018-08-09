مطوفات الدول العربية .. ادوار تكاملية مع المطوفين في الترحيب والخدمة والتوعية

حسين العلي(صدى):

شاركت مطوفات المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بإستقبالات مكاتب الخدمة الميدانية للحجاج العرب، مسترجعات الدور التاريخي للمطوفة في المساهمة بإكرام وضيافة حجاج بيت الله الحرام.

وحضرت المطوفات وبناتهن في إحتفالات استقبال المكاتب من خلال توزيع الورود والتمر والماء والفواكة والحلوى المكية، ومجموعة من الهدايا التي قدمت لضيوف الرحمن؛ ابتهاجاً بقدومهم إلى الديار المقدسة.

وتشير رئيسة اللجنة الإعلامية النسائية الدكتورة سميرة بناني إلى أن المطوفات بدأن في استقبال الحجاج مع مكاتب الخدمة الميدانية بشكل يومي من الخامس عشر من شهر ذو القعدة وستستمر حتى يوم السادس من شهر ذو الحجة.

وشددت بناني على أن المطوفين والمطوفات يتشاركن في تقديم الخدمات جنبًا إلى جنب بصورة تكاملية تعكس تفرد مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية على مستوى نظيرتها من مؤسسات الطوافة.

وتسترجع بناني الدور التاريخي للمطوفة بهذه الخطوة كسابق عهد المطوفة في الخدمات الفردية ، وذلك بالمشاركة بالمظاهر الترحيبية في استقبال ضيوف الرحمن، والابتسامات تعلو محياهم كأول الهدايا التي يمنحوها لحجاج بيت الله الحرام.

ولايقتصر دور المطوفات على الترحيب وتقديم الهدايا بل يمتد للرعاية الانسانية بمساعدة كبار السن عند وصولهم حتى صعودهم سكنهم المخصّص لهم مع التهليلات والتبريكات التي تصدح بها أصواتهم.

وتشمل دور المطوفة الجانب التوعوي من خلال تزويدهم أيضًا بمنشورات وبروشورات تثقيفية حول اداء مناسك الحج واُخرى توعوية حول الممارسات الصحية والوقائية في الحج، إلى جانب تقديم ماء زمزم وتوفير عبوات المياه والمشروبات الساخنة والباردة “.

ولم تقف المطوفات عند الادوار الترحيبية والخدمية والتوعوية والارشادية بل حرصن على توثيق هذه الادوار من خلال إنشائهن لجنة إعلامية تنموية خاصة بالنساء من مطوفات وبنات الطائفة بالمؤسسة ليشاركن في أدوار المركز الإعلامي بقسم الرجال لمطوفي المؤسسة.

وتشمل مهام هذه اللجنة وفق بناني أعمال التوثيق والمونتاج وعمل التقارير واللقاءات اليومية وإعداد الأخبار الصحفية وجمع الإحصاءات والبيانات اللازمة بالمؤسسة وذلك لإظهار الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.