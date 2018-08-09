” القيصر ” يقر بأخطائه اللغوية على مسرح عكاظ

أماني الغامدي(صدى):

اعترف الفنان كاظم الساهر، باخطائه اللغوية التي ارتكبها على ” مسرح عكاظ ” بالطائف أثناء تقديمه أغنيته الجديدة ” دلوعتي ” للمرة الأولى للجمهور السعودي.

وصرّح ” القيصر ” قائلًا: ” فيه أغنية جديدة عملتها من كم يوم.. كان عندنا حفلة وما كانت من ضمن المنهاج إني أقدمها، ولأول مرة.. يعني الجمهور السعودي أغني له وجهًا لوجه فحبيت إنه يكون أغنية جديدة فبنفس اليوم اللي أنجزتها رحت قدمتها على المسرح ووقعت في أخطاء. ”

وأضاف: ” طبعًا اللغة محتاجة إلى مستشار لغوي حتى في المرات اللي كنت أتصل فيها بالأستاذ نزار قباني لتحريك الكلمات كان يقول لي لا أعطيني ساعة وأرجع أتصل فيك. يعني حتى الأستاذ نزار قباني يروح يراجع المعجم ” ؛ فيما أرجع وقوعه في الأخطاء إلى الارتجال، لأنه يريد أن يفرح الجمهور.