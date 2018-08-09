بالصور.. كلمات مؤثرة لحسين الشحات في وداع ” عموري “

نواف السالم(صدى):

ودع اللاعب المصري، ولاعب نادي العين الإماراتي، حسين الشحات، زميله الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” ، لاعب فريق العين المعار حديثًا للهلال، بكلمات مؤثرة.

وقال ” الشحات ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” موجهًا رسالته إلى ” عموري ” قائلًا: ” ألف مبروووك يا حبيبي هتوحشني جدًا أنت إضافة لأي مكان بالتوفيق مع الهلال ربنا معاك بإذن الله أنا استمتعت وأنا بلعب جنبك وأنت من اللعيبه المبسوط إن لعبت جنبها يا أحسن لاعب ف آسيا. ”

وأرفق حسين الشحات كلماته بعدة صور له مع اللاعب الإماراتي؛ الذي انتقل من نادي العين إلى الهلال لمدة موسم واحد.