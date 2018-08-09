بالصور.. ضبط شخصين بحوزتهما حبوب ” الكبتاجون ” بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

تمكنت مكافحة المخدرات في مكة المكرمة من ضبط شخصين ” سعوديي الجنسية ” ، وبحوزتهما حبوب مخدرة من نوع ” كبتاجون ” .

وبالتطرق للتفاصيل، فإنه تم الاشتباه بمركبة بقيادة ” مواطن ” وبعد التفتيش، تم العثور على كيس بلاستيك شفاف مخبأ داخل شنطة السيارة، بداخله عدد أكثر من 3 آلاف حبة يشتبه في أن تكون مادة ” الكبتاجون ” المخدر.

أما عن الشخص الآخر، قام مركز الضبط الأمني بـ ” الكعكية ” على طريق الساحل التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة المكرمة، باستيقاف مركبة خصوصي بقيادة مواطن، وتم تفتيش المركبة وعُثر على 78 حبة، يُحتمل أن تكون من حبوب ” الكبتاجون ” المخدر وسُلم لجهة الاختصاص.