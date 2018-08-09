10 نصائح تساعدك في إنقاص وزنك قبل عيد الأضحى

أماني الغامدي(صدى):

أيام قليلة تبعدنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث الفتة واللحمة والدهون مما يتسبب في سرعة زيادة الوزن، لذا تحرص بعض الفتيات على إنقاص وزنهن قبل العيد مما يتيح لهم تناول لحوم العيد بحرية.

وقدمت الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، 10 نصائح تساعد في إنقاص وزنك قبل عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

1- تنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية، مع مراعاة أن يكون الطعام صحى خالى من الدهون والسكريات.

2- الإكثار من تناول الماء الذي يحفز الجسم على حرق معدلات أعلى من الدهون.

3- الإكثار من تناول الشاى الأخضر على مدار اليوم لقدرته على حرق الدهون مع تجنبه في المساء لأنه يدر البول وبالتالى يؤثر على النوم.

4- ممارسة الرياضة 5 مرات أسبوعيا ويفضل الجرى.

5- محاولة النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا بمعدل لا يقل عن 8 ساعات نوم يوميا.

6- تناول وجبة إفطار صحية في الصباح الباكر.

7- الابتعاد تماما عن الوجبات السريعة والدهون والسكريات والمقليات والعصائر المعلبة والمشروبات الغازية.

8- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالألياف لأنها تشعر بالشبع وتساعد الجسم في حرق الدهون.

9- التركيز على تناول البروتينات التي تساعد في نمو العضلات وبالتالى تحرق الدهون.

10- تجنب السهر وتناول الطعام ليلا، لأن قدرة الجسم على حرق الدهون تقل في المساء.