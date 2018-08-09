هيا الشعيبي تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

هنأت الفنانة ​هيا الشعيبي​ ، زوجها بمناسبة عيد ميلاده، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، على طريقتها الخاصة.

حيث نشرت هيا ، صورة لها مع زوجها ودونت عليها عبارة: ” أنت موطني وكل البشر منفى ” ، وعلقت على الصورة قائلة: ” كل عام وأنت حبي الأول والأخير ” .

يُذكر أن هيا الشعيبي كانت قد أثارت الجدل بين متابعيها، بمشاركتهم صورها الجديدة من خلال نشرها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذ بدت الشعيبي كفتاة عشرينية، خصوصا بعدما خسرت الكثير من وزنها الزائد إثر عملية تكميم المعدة الثانية التي خضعت لها.