” صوماليا ” يتقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا ضد الشباب

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف فرنسية، اليوم الخميس، أن اللاعب البرازيلي ” صوماليا ” تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” يدعي فيها مظلوميته ضد الشباب.

وأوضحت الصحف، أن اللاعب البرازيلي يطالب نادي الشباب، بسداد كامل قيمة العقد 10.5 مليون ريال، كما يبدي جاهزيته لإجراء الكشف الطبي من ” الفيفا ” مباشرة للتأكد من سلامته.

ومن الجدير بالذكر، أن إدارة نادي الشباب بدأت في البحث عن مهاجم أجنبي وذلك بعد فشل المحترف البرازيلي صوماليا في اجتياز الفحوصات الطبية بمعسكر الفريق في سلوفينيا؛ حيث فشل مرتين في اجتياز الفحص الطبي، في حين قامت الإدارة الشبابية بالتفاوض مع وكيل أعمال اللاعب البرازيلي على فسخ الاتفاق المبدئي بين الطرفين.