” البيئة ” : 95 % من الخضروات والفاكهة في أسواق الرياض خالية من متبقيات المبيدات

محمد السعران(صدى):

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلو 95 % من العينات التي تم جمعها وفحصها خلال شهر يوليو الماضي من مواقع متفرقة في أسواق الرياض، من متبقيات المبيدات في الخضروات والفاكهة الطازجة.

وقال مدير عام فرع الوزارة في الرياض الدكتور ماجد الفراج، إن العينات التي تم فحصها بقسم المبيدات بالمركز الوطني لأبحاث الزراعة والثروة الحيوانية بالرياض خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 2 أغسطس 2018م، بلغت 179 عينة، حيث أظهرت نتائج الفحص (حسب النظام الأوروبي) أن العينات الخالية من المبيدات بلغت 170عينة بنسبة 95 %، مقابل 8 عينات في حدود المسموح به بنسبة 4.5 %، وعينة واحدة أعلى بقليل من الحد المسموح به لمحصول ” الفلفل “.

وأوضح الفراج أن الفرق الفنية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة المنطقة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، تواصل جولاتها التفتيشية على أسواق الجملة للمنتجات الزراعية في الرياض وأخذ عينات عشوائية من الخضار والفواكه وإرسالها لمختبرات الوزارة للتأكد من سلامتها وجودتها.

وأشار إلى أن الفرق الفنية لديها صفة الضبط القضائي، حيث قوم بتنفيذ جولات تفتيشية على الأسواق وأخذ عينات من المنتجات الزراعية المعدة للتسويق وفحصها وإلزام جميع الموردين بوضع بطاقة تعريفية للمنتج لمعرفة مصدر المنتجات الزراعية لسهولة تعقبها في حال تجاوزها النسب المسموح بها من متبقيات المبيدات.

‏يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقوم بصفة دورية في جميع مناطق المملكة بالتأكد من الاستخدام الآمن للمبيدات في المنتجات الزراعية، عن طريق الكشف على المزروعات، بجانب جهود فرق الإرشاد الزراعي التي تعمل على توعية المزارعين بطريقة الاستخدام الأمثل للمبيدات وتوضيح فترات الحظر حسب كل مبيد زراعي.