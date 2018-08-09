أسعار الذهب تستقر عالميا

وكالات(صدى):

استقر الذهب اليوم الخميس بعد مكاسب استمرت جلستين مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي أثر سلبا على الزخم الصعودي لكن المعدن النفيس تلقى بعض الدعم من مكاسب اليوان.

وارتبط الذهب ارتباطا كبيرا باليوان في الأسابيع الأخيرة، حيث تمثل العملة الصينية مؤشرا للمخاوف المتعلقة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتماسك اليوان أمام الدولار مع استمرار حذر المراهنين على صعود العملة الأمريكية من تحركات محتملة في السياسات بهدف تحقيق الاستقرار للعملة الصينية.

وارتفع الدولار أمام سلة من العملات بدعم من التوترات الجيوسياسية في العالم، لكن متعاملين قالوا إن العملة الأمريكية بحاجة لمحفزات جديدة أو تصاعد التوترات التجارية كي ترتفع.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على المستثمرين غير الأمريكيين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1214.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1015 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1222.50 دولار للأوقية.

وقالت الصين أمس الأربعاء إنها ستفرض رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات أمريكية قيمتها 16 مليار دولار ردا على رسوم أمريكية.

وقالت واشنطن يوم الأربعاء أيضا إنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بعدما تأكدت أن موسكو استخدمت غاز أعصاب ضد عميل روسي سابق وابنته في بريطانيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 15.46 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 833.99 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 902.25 دولار للأوقية، بعدما بلغ أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة.