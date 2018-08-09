أمير الشمالية يتابع دخول آخر دفعة من الحجاج العراقيين القادمين براً

محمد السعران(صدى):

بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أكمل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، استقبال آخر دفعة من الحجاج العراقيين القادمين براً عن طريق المنفذ، حيث بلغ إجمالي القادمين عبر المنفذ خلال الأيام الماضية وحتى اليوم الخميس 16477 حاجاً وحاجة، تقلهم 713 حافلة.

ونوه سموه بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وفتح أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمن بمحبة وحفاوة عبر منافذها البرية والبحرية والجوية, مؤكداً أن المملكة قيادة وشعباً يتشرفون ويفخرون بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج.

وقال سموه : أسعدني ما قدم من عمل لخدمة ضيوف الرحمن ودقة في العمل من العاملين في المنفذ، كما سرني استكمال دخول حجاج جمهورية العراق الشقيقة من خلال منفذ جديدة عرعر البري بنجاح تام,

سائلاً الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يحفظ مليكنا وبلادنا، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.

من جهتهم أشاد عدد من الحجاج العراقيين في منفذ جديدة عرعر، بالخدمات المقدمة لهم من قبل المملكة، مؤكدين أن المملكة دولة شقيقة ومواقفها نبيلة في جميع المجالات وعلى الصعيدين العربي والإسلامي.

من جهته أعرب رئيس لجنة تفويج حجاج البر محمود حميد حمد، عن عميق شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله- على ما توليه من اهتمام بالغ في كافة الجوانب التي تهيئ لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ دخولهم المملكة، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وكذلك التطور المتميز الذي شهده منفذ جديدة عرعر في هذا العام من خدمات وإمكانيات، موضحاً بأن الحجاج الفلسطينين الأشقاء في جمهورية العراق وعددهم 190 حاج سيكون دخولهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج عن طريق الجو.