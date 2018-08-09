تمويل الإرهاب وقلة وسائل الترفيه.. حقائق تمنع قطر من استضافة المونديال

طلال الغامدي(صدى):

أوضح تقرير روسي بعنوان ” لا يجب إقامة كأس العالم في قطر ” ، حقائق وصفها بـ ” الصارخة ” تمنع قطر من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وعن هذه الحقائق، فإن أولها هي اهتمام قطر بتمويل الإرهاب، مستندًا على قيام 8 دول وصفتهم بدول ” ذات نفوذ ” في المنطقة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

حيث اتهمت هذه الدول قطر بتمويل الإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، وكانت تلك الدول هي ” السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا وجزر المالديف وموريشيوس ” .

وألقى التقرير الضوء على حقيقة أن قطر لا تضم وسائل الترفيه الكافية؛ لاستقبال المشجعين من مختلف العواصم، متوقعًا أن تكون بطولة مملة لو أقيمت هناك.

كما أشار التقرير إلى حقيقة ” ضرب تقويمات الأندية في العالم ” ، ففترة أواخر الخريف وبداية الشتاء تُعتبر ذروة الموسم الكروي ليس فقط في أوروبا بل والأمريكتين، وطبقًا للإحصاءات، فإن الموعد المحدد لانطلاق بطولة كأس العالم في قطر يؤثر على 50 بطولة وطنية في مختلف القارات.